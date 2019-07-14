شكرا لقرائتكم خبر عن فى رحلة التعافى من الإصابة.. جنش يعطى نصائح أخلاقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى منتخب مصر ونادى الزمالك، على منح نصائح أخلاقية عبر صفحته الشخصية عبر إنستجرام. وجاءت نصيحة جنش كالتالى، "لا تعامل الناس بالمثل فتصبح مثيلا لهم، بل عاملهم بطيب أصلك وإن لم يستحقوا ذلك". ويمتثل جنش لفترة راحة بعد عودته من ألمانيا عقب إجرائه عملية جراحية بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر أكيلس فى تدريبات الفراعنة خلال على استاد الكلية الحربية قبل مواجهة أوغندا فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019، التى فاز بها المنتخب الوطنى بهدفين دون رد، قبل أن يودع الفراعنة منافسات البطولة بالهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ16 للبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر حاليا.

نصيجة جنش

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