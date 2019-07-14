شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق ثنائى منتخب الكاراتيه "محمود جابر ونور أكرم" ميداليتين ذهبيتين لمصر، فى منافسات البطولة الأفريقية للكاراتيه التى تقام فى بتسوانا، وحققت اللاعبة الميدالية فى وزن فوق 59 كجم، بينما أحرز جابر الذهبية بوزن 76 كجم .

وكانت منافسات أمس شهدت حصد 9 ميداليات متنوعة، مقسمة إلى 3 ذهبيات، و3 فضيات و3 برونزيات، وحقق الذهب كل من على الصاوى، وجيانا فاروق، وطه طارق، وبالنسبة للفضة أحرزها عبد الله ممدوح، ومالك جمعة، ورضوى سيد، وفيما يخص البرونزيات حققها ياسمين حمدى، وفريال أشرف، بالإضافة إلى منة شعبان.

وفى اليوم الأول حقق منتخب الكاراتيه 10 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 4 ذهبيات، و 3 فضيات بالإضافة إلى 3 برونز حقهها كل من كريم وليد، شروق الحناوى، ياسمين الجويلى، و نورسين محمد، احمد اشرف، ساره عاصم، جماعى رجال كاتا فضة، جماعى انسات كاتا برونز، محمد عادل، أحمد أيمن .