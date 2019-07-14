شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد لـ تايم سبورت: السنغال والجزائر الأقرب لنهائي الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع نادر السيد، حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، تأهل منتخب الجزائر والسنغال إلى المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

وقال نادر السيد، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، إن الجزائر الأقرب للتتويج باللقب القارى فى ظل امتلاك محاربى الصحراء مجموعة مميزة من اللاعبين، ومدير فنى ذى شخصية قوية.

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وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه يخشى على الفريق الجزائرى من تأثير الإجهاد بعد المباراة القوية التى خاضها محاربو الصحراء أمام كوت ديفوار فى ربع النهائي، مشيراً إلى أن الإرهاق كان السبب الأكبر فى تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر خلال البطولة بعد موسم مميز خاضه مع ليفربول.

ويواجه منتخب الجزائر نظيره النيجيرى فى التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى، فيما يواجه منتخب تونس نظيره السنغالى فى السادسة مساءً باستاد الدفاع الجوى.