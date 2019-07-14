شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب الأزمة مع الأهلى حول لاعب السلة العائد من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة جديدة اندلعت بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، بعد إعلان مسئولى القلعة الحمراء التعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب فريق سلة الزمالك السابق، والذى انتقل إلى دورى الجامعات الأمريكية وعاد لصفوف القلعة الحمراء.

من جهته أكد طارق سعيد، مدير فريق كرة السلة بنادى الزمالك، أن اللاعب أحمد إسماعيل من حق القلعة البيضاء، والإدارة البيضاء تحتفظ بكامل حقوقها فى اللاعب، فى ظل امتلاك المستندات التى تثبت أحقيتها فى اللاعب، خاصة أنه شارك مع الفريق 5 سنوات، وفى العام السادس غادر إلى دورى الجامعات الأمريكية، ووفقا للائحة فيعود اللاعب إلى ناديه الأصلى وهو الزمالك .

وأضاف طارق سعيد أن اتحاد السلة سبب الأزمة، خاصة أن النادى أرسل خطابا للاتحاد بتاريخ 13 يونيو 2016 يثبت أحقية النادى فى رعاية اللاعب، لكن اتحاد السلة رد بأن الخطاب "ضاع"، ولكن الزمالك يمتلك أصل الخطاب، وبمجرد التوجه إلى الاتحاد بالأصل سيصبح اللاعب من حق القلعة البيضاء قائلا، "اتحاد السلة سبب الأزمة بين الأهلى والزمالك".

وشهدت الساعات الماضية انضمام اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء، توقيع عقود مع الفريق للمشاركة معهم فى الموسم الجديد.

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احمد اسماعيل فى الاهلى