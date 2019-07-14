شكرا لقرائتكم خبر عن الجعايدى: تونس تستحق التواجد فى نهائى الكان.. و"يابخت اللى عنده ساسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى راضى الجعايدى، قائد منتخب تونس السابق، سعادته البالغة لوصول منتخب تونس لنصف النهائى بطولة امم افريقيا 2019.

وقال قائد المنتخب التونسي السابق فى مداخلة إذاعية، إن تونس تمتلك لاعبين على مستوى عال، مشيراً إلى أن مباراة النسور والسنغال فى غاية الصعوبة لأنها أمام منتخب قوى يمتلك لاعبين كبار، ولكنه لديه كل الثقة فى لاعبى المنتخب لتخطى هذه المباراة والوصول للمباراة النهائية.

وأضاف الجعايدى أن فرجانى ساسى، لاعب وسط المنتخب التونسى، كان غير محظوظ فى الأدوار الأولى لبطولة أمم أفريقيا، قائلا، "ساسي لاعب كبير يمتلك مهارات رائعة، يقوم بتوظيفها لصالح الفريق ككل، يابخت اللي عنده ساسى".

ويلتقى منتخب تونس مع السنغال فى السادسة مساء اليوم على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المونديال الأفريقى، بينما يلعب منتخب الجزائر مع نيجيريا فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة.