شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يشارك فى مران الأهلي بإسبانيا وإراحة مروان والشناوى وأشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وليد سليمان لاعب الأهلى فى المران الصباحى اليوم، الأحد، على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتى الإسبانية التى تستضيف معسكر الإعداد الخارجى، وانتظم سليمان فى المران بعد وصوله أمس إلى المعسكر استعداداً لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك فى ختام جولات بطولة الدورى.

وكان الرباعى الدولى وليد سليمان ومحمد الشناوى وأيمن أشرف ومروان محسن قد انضموا للمعسكر، بعد انتهاء الراحة التى حصلوا عليها بعد خروج المنتخب الوطنى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

فى الوقت نفسه، حصل محمد الشناوى وأيمن أشرف ومروان محسن على راحة من المشاركة فى المران، ومنح الجهاز الفنى اللاعبين الثلاثة راحة بسبب الإجهاد، فيما شارك وليد سليمان بشكل طبيعى عقب وصول الدوليين للمعسكر أمس.

ومن المقرر خضوع الثلاثى لفحص طبى قبل المران المسائى الذى يخوضه الأهلى اليوم استعداداً لمواجهة فريق اوكام الإسبانى غدا الاثنين، فى ثالث المباريات الودية استعدادا للمرحلة المهمة الحالبة.‎