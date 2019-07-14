شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسين الشحات، صانع ألعاب النادى الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، فى رحلة غطس على هامش معسكر الفريق بإسبانيا.
يذكر أن الرباعى الدولى "وليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف ومحمد الشناوى" انضموا أمس، السبت، إلى معسكر الإعداد الأحمر المقام فى إسبانيا.
وتحدث لاسارتي مع الرباعى عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر من أجل المساهمة فى التتويج بلقب الدوري.
وكان الجهاز الفني قد وضع برنامجا بدنيا للدوليين فور التحاقهم بمعسكر الإعداد بعد حصولهم على راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
حسين الشحات
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