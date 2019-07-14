شكرا لقرائتكم فتنة الصفقات بين الأهلي والزمالك تنتقل للألعاب الأخرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات القليلة الماضية اندلاع أزمة بين ناديى الأهلى و الزمالك ، بعد إعلان مسئولى القلعة الحمراء عن التعاقد مع احمد إسماعيل لاعب فريق سلة الزمالك السابق، والذى انتقل للعب فى دورى الجامعات الامريكية ، و عاد للانضمام لصفوف القلعة الحمراء.

من جانبه اكد طارق سعيد مديرفريق كرة السلة بنادى الزمالك ان اللاعب أحمد إسماعيل من حق القلعة البيضاء ، والإدارة البيضاء تحتفظ بكامل حقوقها فى اللاعب ، فى ظل امتلاك المستندات التى تثبت احقيتها فى أحمد إسماعيل ، خاصة وأن اللاعب شارك مع الفريق 5 سنوات، وفى العام السادس غادر إلى دورى الجامعات الأمريكية ، ووفقا للائحة فيعود اللاعب إلى ناديه الأصلى وهو الزمالك .

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وأضاف طارق سعيد أن اتحاد السلة سبب الأزمة ، خاصة وأن النادى أرسل خطابا للاتحاد بتاريخ 13 يونيو 2016 يثبت أحقية النادى فى رعاية اللاعب ، لكن اتحاد السلة رد أن الخطاب " ضاع " لكن الزمالك يمتلك أصل الخطاب ، وبمجرد التوجه إلى الاتحاد بأصل الخطاب سيكون اللاعب من حق القلعة البيضاء قائلا " اتحاد السلة سبب الأزمة بين الأهلى و الزمالك "

وشهدت الساعات الماضية انضمام اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء ، توقيع عقود مع الفريق للمشاركة معهم فى الموسم الجديد