شكرا لقرائتكم فتنة الصفقات بين الأهلي والزمالك تنتقل للألعاب الأخرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت الساعات القليلة الماضية اندلاع أزمة بين ناديى الأهلى و الزمالك ، بعد إعلان مسئولى القلعة الحمراء عن التعاقد مع احمد إسماعيل لاعب فريق سلة الزمالك السابق، والذى انتقل للعب فى دورى الجامعات الامريكية ، و عاد للانضمام لصفوف القلعة الحمراء.
من جانبه اكد طارق سعيد مديرفريق كرة السلة بنادى الزمالك ان اللاعب أحمد إسماعيل من حق القلعة البيضاء ، والإدارة البيضاء تحتفظ بكامل حقوقها فى اللاعب ، فى ظل امتلاك المستندات التى تثبت احقيتها فى أحمد إسماعيل ، خاصة وأن اللاعب شارك مع الفريق 5 سنوات، وفى العام السادس غادر إلى دورى الجامعات الأمريكية ، ووفقا للائحة فيعود اللاعب إلى ناديه الأصلى وهو الزمالك .
وأضاف طارق سعيد أن اتحاد السلة سبب الأزمة ، خاصة وأن النادى أرسل خطابا للاتحاد بتاريخ 13 يونيو 2016 يثبت أحقية النادى فى رعاية اللاعب ، لكن اتحاد السلة رد أن الخطاب " ضاع " لكن الزمالك يمتلك أصل الخطاب ، وبمجرد التوجه إلى الاتحاد بأصل الخطاب سيكون اللاعب من حق القلعة البيضاء قائلا " اتحاد السلة سبب الأزمة بين الأهلى و الزمالك "
وشهدت الساعات الماضية انضمام اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء ، توقيع عقود مع الفريق للمشاركة معهم فى الموسم الجديد
كانت هذه تفاصيل خبر فتنة الصفقات بين الأهلي والزمالك تنتقل للألعاب الأخرى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.