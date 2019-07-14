شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى يبلغ إدارة الدراويش رفضه بيع محمد عواد للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بنادى الإسماعيلى أن الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر طالب المسئولين في ناديه برفض فكرة الاستغناء عن محمد عواد حارس مرمى الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى ظل امتداد تعاقده مع النادى حتى 2021 .

أوضح المصدر أن صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى قدم تقرير مفصلا عن عواد يتضمن العقوبات المادية التى وقعت الحارس منذ انقطاعه عن المران وتم تسليم التقرير للمهندس إبراهيم عثمان رئيس الاسماعيلى والمشرف على الكرة للبت فيه وإتخاذ القرار النهائى فى أزمة الحارس الذى انقطع عن التدريبات وأصدر بياناً رسمياً يطلب فيه الرحيل عن القلعة الصفراء .

ويرفض جهاز الإسماعيلى فكرة رحيل عواد للزمالك، مؤكدين أن حسم الصفقة من عدمها أصبح فى أيدى رئيس النادى بمفرده .

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ودخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مع محمد عواد لتعويض غياب محمود جنش حارس الزمالك، لإصابته بوتر أكيليس والعودة للملاعب بعد 6 أشهر.

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.