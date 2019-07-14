شكرا لقرائتكم غياب رباعى الإسماعيلى عن مواجهة الزمالك فى الدورى ..اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سيغيب رباعى الدروايش كريم بامبو ومحمود متولى ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد عواد لاعبو الإسماعيلى عن مباراة فريقهم المقبلة مع الزمالك لانقطاعهم عن التدريبات.
وبدوره خرج الرباعى من حسابات الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة محمود جابر فى مباراة الزمالك.
ويعتبر الموسم الحالى هو نهاية عقد كريم بامبو مع الإسماعيلى، فيما تتبقى مباراة الزمالك المقرر لها 24 يوليو الجارى فى عقده والمؤجلة من الدورى.
فيما انقطع محمود متولى مدافع الفريق عن التمرين بداعى إصابته واستمرار علاجه.
وغاب محمد عواد حارس الإسماعيلى عن المران للضغط على إدارة ناديه للموافقة على انتقاله للزمالك فيما انقطع دونجا عن المران بداعى عدم حسم موقفه فى ظل اعارته من الزمالك للاسماعيلى وعدم تحويلها لبيع نهائى حتى الان بالاضافة لوجود بند فى عقده يمنع الدراويش من إشراكه فى مواجهة الزمالك .
ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.
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