شكرا لقرائتكم تعديل موعد عودة الزمالك للتدريبات بعد معسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تعديل موعد أول مران للاعبين بعد العودة من معسكر الإعداد المغلق الذى أقيم فى قبرص لمدة 13 يومًا وعادت البعثة أمس السبت.

ويباشر الزمالك مرانه بملعب النادي في العاشرة مساء غدا الاثنين من أجل تجهيز اللاعبين للعودة لاستئناف الدورى.

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