شكرا لقرائتكم تعديل موعد عودة الزمالك للتدريبات بعد معسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تعديل موعد أول مران للاعبين بعد العودة من معسكر الإعداد المغلق الذى أقيم فى قبرص لمدة 13 يومًا وعادت البعثة أمس السبت.
ويباشر الزمالك مرانه بملعب النادي في العاشرة مساء غدا الاثنين من أجل تجهيز اللاعبين للعودة لاستئناف الدورى.
ويتبقى للزمالك، 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.
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