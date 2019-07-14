شكرا لقرائتكم الزمالك يوقع عقود بديل طارق حامد رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل نادي الزمالك، بشكل رسمى على توقيع لاعب وسط جديد ليكون بديلا لطارق حامد لاعب القلعة البيضاء الحالى، المنتظر رحيله خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وقام نادي الزمالك، بالحصول على توقيع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد سلسلة من المفاوضات مع اللاعب الذى تواجد ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس أمم أفريقيا الحالية.

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كشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، أن دونجا قام بتوقيع عقود انتقاله لصفوف الزمالك، مع مسئولي القلعة البيضاء، وسيتم الإعلان رسميا عن الصفقة بعد توصل الناديين "الزمالك وبيراميدز"، لاتفاق نهائى بخصوص بنود الصفقة.

أضافت المصادر أن دونجا سيكون بديل طارق حامد فى تشكيلة الزمالك خلال الموسم الكروى الجديد، خاصة أن لاعب الوسط أصبح قريب من مغادرة القلعة البيضاء، بسبب كثرة العروض المتاحة أمامه وتفكيره فى خوض تجربة احترافية بالموسم الجديد.

ورغم إعلان مسئولو الزمالك التمسك باستمرار طارق حامد لكن تشير كافة المؤشرات لاقتراب رحيل اللاعب فى ظل العروض الضخمة المتاحة أمامه سواء من الدوري السعودي أو الإماراتي.