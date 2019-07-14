شكرا لقرائتكم نهائياً.. قيد 25 لاعبا لكل نادى فى الدورى و5 لاعبين تحت السن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قرر اتحاد الكرة بشكل نهائي علي قيد كل نادي 25 لاعب بالإضافة إلي 5 لاعبين تحت السن في الموسم المقبل للدوري 2019/2020 وسيتم إخطار الأندية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة قد قرر مسبقاً بشكل رسمي فتح باب القيد للأندية للموسم الجديد يوم 29 يوليو من الشهر الجاري عقب إنتهاء مباريات الدوري يوم 28 يوليو الجاري بمباراة الأهلى و الزمالك فى الأسبوع الأخير للدوري.

فيما تم تقديم موعد مباراة الأهلى و الزمالك ليقام يوم 28 يوليو بدلاً من 30 من نفس الشهر بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

فيما تقرر تعديل مباريات الدوري المؤجلة وتقديمها 48 ساعة أيضًا وجاءت كالتالي:

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الجونة - الزمالك 21 يوليو

الزمالك - الإسماعيلي 24 يوليو

المقاولون - الأهلي 24 يوليو

الأهلى - الزمالك 28 يوليو.