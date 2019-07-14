شكرا لقرائتكم تعرف على نصيحة جنش لمتابعيه وجماهير الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح محمود عبد الرحيم " جنش" حارس مرمى منتخب مصرو نادى الزمالك متابعيه بنصائح أخلاقية عبر صفحته الشخصية عبر إنستجرام . ونشر جنش نصيحته المكتوب فيها :

Advertisements وحصل جنش على راحة بعد عودته من ألمانيا عقب إجرائه عملية جراحية بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر أكيلس فى تدريبات الفراعنة خلال على استاد الكلية الحربية قبل مواجهة أوغندا فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019، التى فاز بها المنتخب الوطنى بهدفين دون رد، قبل أن يودع الفراعنة منافسات البطولة بالهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ16 للبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر حاليا.

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