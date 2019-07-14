شكرا لقرائتكم "التقرير الطبى" يُشعل أزمة محمود متولى مع الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف التقرير الطبى الذى قدمه محمود متولى مدافع الاسماعيلى حاجته للراحة حتى 24 يوليو الجارى بعد إجراؤه جراحة فى عضمة الترقوة.

قدم متولى تقريراً طبياً يثبت إجراؤه الجراحة التى تحتاج فترة شهرين للتعافى والعودة للمباريات فى 24 مايو الماضى بما يعنى إستمرار غيابه عن الملاعب حتى 24 يوليو الجارى مما يبرأ اللاعب من واقعة الإنقطاع عن التدريبات بدون سبب.

كشف مصدر بالجهاز الطبى للإسماعيلى أن إصابة محمود متولى لم تكن فى حاجة لإجراء جراحة لأنها مجرد تحرك فى عضمة الترقوة ولكن اللاعب أصر على إجراء الجراحة بداعى تأمين موقفه طبياً حال تعرضه لإصابة فى نفس المكان بالمستقبل .

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كان صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلى، قد قررعرض التقارير الطبية التى أحضرها محمود متولى مدافع الفريق على الجهاز الطبى للنادى، بالإضافة لتوقيع الكشف الطبى على اللاعب نفسه للتأكد من حقيقة وجود إصابة تمنعه من الانتظام فى فترة إعداد الدراويش

وكان متولى قد ظهر فى الإسماعيلى لأول مرة منذ انقطاعه عن فترة إعداد الدراويش، مؤكدا أنه لم ير رسائل واتس آب التى أرسلها الجهاز الفنى للاعبين، وحدد خلالها موعد انطلاق فترة الإعداد، فضلا عن تأكيده معاناته من إصابة تمنعه من المشاركة فى التدريبات.

وقرر مدير الكرة إطلاع الجهاز الطبى على التقارير لتصعيد تقرير مفصل بالموقف لمجلس إدارة الإسماعيلى وتحديد حقيقة موقفه من اتهامه بالتمرد من عدمه، لاتخاذ ما يراه مناسبا تجاه اللاعب .