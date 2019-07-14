شكرا لقرائتكم المصري يواجه المجد وديا بمعسكر الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اتفق الجهاز الفنى للمصرى مع الجهاز الإداري لفريق المجد السكندري على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين على ملعب الفندق الذي يقيم به المصري حالياً معسكره المغلق ببرج العرب وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء غداً الاثنين.
وكان المصري قد خاض الخميس الماضي أولى مبارياته الودية بالمعسكر وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق الرجاء المطروحي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .
فيما يلتقي الفريق في الخامسة مساء اليوم مع نظيره الترام السكندري في ثاني مبارياته الودية.
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