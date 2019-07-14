شكرا لقرائتكم المصري يواجه المجد السكندري غداً ودياً بمعسكره المغلق ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق المصري البورسعيدى مع نظيره المجد السكندري فى مباراة ودية على ملعب الفندق الذي يقيم به المصري حالياً معسكره المغلق ببرج العرب في تمام الخامسة مساء غداً الاثنين.

وخاض المصري الخميس الماضي أولى مبارياته الودية بالمعسكر وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق الرجاء المطروحي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .

فيما يلتقي الفريق في الخامسة مساء اليوم مع نظيره الترام السكندري في ثاني مبارياته الودية.