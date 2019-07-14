ملك خفاجي تتوج ببطولة DPD للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل حققت البطلة المصرية ملك خفاجي لقب بطولة DPD الدولية لناشئات الاسكواش بمنافسات تحت 17 سنة وذلك عقب تغلبها على الكرواتية فرانكا فيدوفيتش في المباراة النهائية التي جمعت الثنائي صباح اليوم. Advertisements وفازت خفاجي بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 6-11, 11-9, 12-10. وانطلقت بطولة DPD لناشئين الاسكواش في مدينة أمستردام الهولندية، وذلك في الفترة بين 11 وحتى 14 يوليو الجاري.

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