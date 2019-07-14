شكرا لقرائتكم أبو جريشة: العقد الثنائى ينهى أزمة عواد مع الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد صلاح أبو جريشة لاعب الإسماعيلى والمنتخب السابق، أن حل أزمة محمد عواد حراس مرمى الدراويش مع إدارة ناديه ، هو اللجوء إلى العقد بين الطرفين .

أوضح أبو جريشة فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن العقد هو شريعة المتعاقدين ، وإذا ثبت أن العقد به بند يحق للاعب الرحيل عن النادى مع دفع الشرط الجزائى فليذهب إلى المكان الذى يريده ، فهو فى هذه الحالة يكون حرا فى تحديد مصيره ، لكن إذا كان العقد لا ينص على ذلك فلتسير الأمور بين الطرفين بشكل ودى وبالتراضى .

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وأشار نجم المنتخب السابق، إلى خروج الفراعنة من بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 قائلا أن عدم مشاركة عدد من اللاعبين الى المنتخب ظلم كبير، كما ان عدم الاستعانة بأحمد على من مباريات الدور الاول من البطولة ظلم أيضا وأثر على شكل وأداء المنتخب فى أمم أفريقيا

وكان محمد عواد قد أثار أزمة خلال الأيام الماضية طلب من إدارة ناديه الموافقة على العرض المقدم لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحفاظ على صورة مسئولى الدراويش أمام جماهير النادى. ، وانقطع عن مران الإسماعيلى فى الأيام الأخيرة بسبب رغبته فى اللعب للزمالك.