شكرا لقرائتكم ثروت سويلم يكلف عزب حجاج ووجيه أحمد بإدارة لجنة الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسند ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بعد استقالة مجلس الجبلاية، الثنائي عزب حجاج ووجيه أحمد مديرا لجنة الحكام بإدارة أمور اللجنة بعد استقالة عصام عبد الفتاح من عضوية اتحاد الكرة وبالتالي ابتعاده عن الإشراف علي لجنة الحكام ، لحين اختيار رئيس للجنة يتولي إدارتها الموسم المقبل.

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كان هاني أبو ريدة قد أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، وأعلن كلاً من، أحمد شوبير و أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وحازم إمام، وعصام عبد الفتاح، وخالد لطيف، ودينا الرفاعى و كرم كردي و محمد أبو الوفا استقالتهم من منصبهم رسمياً باتحاد الكرة من أصل 11 عضوا .

من المقرر أن يتم إختيار رئيس للجنة الحكام عقب تحديد الموقف النهائى لثروت سويلم فى استمراره قائماً بأعمال رئيس للاتحاد أو تعيين لجنة مؤقتة.