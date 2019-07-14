شكرا لقرائتكم مشاركة الحاوي في مران الأهلي وإراحة الشناوي وأشرف ومروان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم وليد سليمان لاعب الأهلي في المران الصباحي اليوم الأحد على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية التي تستضيف معسكر الإعداد الخارجي ، وانتظم سليمان في المران بعد وصوله أمس إلى المعسكر استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام جولات بطولة الدوري.

كان الرباعي الدولي وليد سليمان ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ومروان محسن قد انضموا للمعسكر بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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في الوقت نفسه ، حصل محمد الشناوي وأيمن أشرف ومروان محسن على راحة من المشاركة في المران ومنح الجهاز الفني اللاعبين الثلاثة راحة بسبب الإجهاد، فيما شارك وليد سليمان بشكل طبيعي عقب وصول الدوليين للمعسكر أمس.

ومن المقرر خضوع الثلاثي لفحص طبي قبل المران المسائي الذي يخوضه الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة فريق اوكام الإسباني غدا الاثنين في ثالث المباريات الودية استعدادا للمرحلة المهمة الحالبة.‎