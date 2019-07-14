شكرا لقرائتكم ابن مصر.. شريف عثمان يفوز بذهبية العالم فى رفع الأثقال البارالمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد شريف عثمان لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى الميدالية الذهبية ، فى منافسات بطولة العالم التى تقام بكازاخستان ، بوزن تحت 59 كجم . وتعتبر ذهبية عثمان على الثانية للمنتخب ، بعد أن حققت فاطمة قرنى الميدالية الذهبية أيضا فى أول ايام البطولة فى منافسات وزن تحت 61 كجم ، وفيما يخص طه عادل فحقق المركز الرابع فى وزن تحت 54 كجم ، بمنافسات البطولة ، برفع أثقال 164 كجم وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من محمد صبحى ومتولى مطحنة وشريف عثمان وهانى محسن وطه عادل ومحمد السيد ومحمود صبرى على مستوى الرجال . Advertisements وفيما يخص السيدات فتضم البعثة فاطمة عمر و نادية فكرى وراندا تاج الدين ورحاب أحمد رضوان وأمانى الدسوقى وجيهان غريب وأمل حنفى وجيهان جلال وفاطمة محمد محروس ونوال الرفاعى ورحاب وفا بالإضافة إلى إيمان شلبى. ويرأس البعثة إبراهيم أمين عضو مجلس ادارة اللجنة البارالمبية وبقيادة الجهاز الفنى المكون من شعبان يحيي المدير الفنى للرجال ومحمود نبيل المدير الفنى للسيدات ومحمد عوض إدارى.

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