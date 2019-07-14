شكرا لقرائتكم حسين السيد: سعيد بعودتي للأهلي.. واكتسبت خبرات من اللعب في السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر حسين السيد لاعب الأهلي والعائد من فترة إعارة قضاها في الاتفاق السعودي لمدة عام ونصف، عن سعادته بهذه العودة إلى بيته الذي تربي فيه منذ مرحلة الناشئين.

أشار السيد إلى ان هذه العودة طبيعية وهو يخوض حاليا فترة التأهيل البدني بعد ابتعاده عن الكرة لأكثر من شهرين ،مشددا على أنه قطع شوطا كبيرا في هذه المرحلة وامامه أيام معدودة قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي للفريق .

قال حسين إن فترة إعارته في الدوري السعودي كانت مفيدة نظرا لقوة المسابقة والمنافسة الشرسة فيها خاصة، وأنه شارك بصفة اساسية في المباريات واكتسب المزيد من الخبرات من هذه التجربة وصنع اسما داخل واحدا من الدوريات القوية والمعروفة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

وتلقي حسين السيد العديد من العروض وهو ما يؤكد نجاح تجربته هناك بعدما نال استحسان الجميع من خلال الاداء والمستوى الذي قدمه في المباريات.