شكرا لقرائتكم حقيقة إصابة وليد أزارو في معسكر الأهلي بإسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي، أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لا يعاني من أية إصابات ، مشيرا إلى أن عدم مشاركته في مران أمس السبت كانت بسبب شعوره بالإجهاد.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكام الإسباني في ثالث المباريات الودية غدا الاثنين، على ملعب بيناتار أرينا بمدين سان بيدر في ختام معسكر الإعداد الخارجي بإسبانيا.
وأوضح طبيب الأهلي إن ازارو خاض تدريبات بدنية لتجنب التعرض للإصابة بعد شكواه من الإجهاد ، وهو جاهز للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.
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