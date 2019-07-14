تشكيلة تونس أمام السنغال

سيواجة منتخب تونس مع السنغال في السادسة مساء اليوم بملعب “الدفاع الجوي”، خلال جولات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية والتي تحتضنها مصر.

ومن الممكن أن يشارك الآن جيريس المدير الفني لمنتخب تونس مباراة اليوم بتشكيلة تضم كلاً من:

في حراسة المرمي: معز حسن.

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في خط الدفاع: وجدي كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي.

في خط الوسط: غيلان الشعلالي، فرجاني ساسي، إلياس السخيري.

في خط الهجوم: وهبة الخزري، طه ياسين الخنيسي، يوسف المساكني.

وتأهل منتخب تونس لدور الـ 16 من لقاءت كأس الأمم الأفريقية بعد ما حققوا 3 تعادلات أمام مالي ومورتنيا وأنجولا قبل أن يهزموا غانا فى الدور ثمن النهائى بركلات الحظ و تغلبوا على مدغشقر بثلاثية نظيفة فى الدور ربع النهائي.