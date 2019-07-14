كواليس صراع الكبار || مباراة تونس اليوم ضد السنغال

نتيجة مباراة تونس اليوم ضد السنغال نقدمها من خلال متابعة دقيقة لأهم أحداث المباراة، كما نقدم من خلال هذا التقرير تفاصيل كاملة عن كواليس ونتيجة مباراة منتخب تونس اليوم مباشر live لايف ضد منتخب السنغال، حيث يتابع قطاع عريض من عشاق الرياضة ما ستسفر عنه نتيجة مباراة تونس ضد السنغال اليوم في إطار أولى مباريات دور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر، ويمكن مشاهدة بث مباشر live لمباراة تونس ضد السنغال من خلال اتباع جدول القنوات الناقلة المرفق بهذا التقرير، كما سنستعرض معكم كافة تفاصيل كواليس المباراة، وكذلك يتعاظم البحث على ترددات القنوات المجانية المفتوحة والمشفرة الناقلة مباراة تونس ضد السنغال، كما سنستعرض أيضا التشكيل المتوقع وطريقة اللعب لكلا المنتخبي.

يستضيف اليوم استاد الدفاع الجوي مباراة منتخب تونس ضد منتخب السنغال ، وذلك ضمن منافسات مباريات الدور قبل النهائي لكأس أمم أفريقيا 2019، حيث تبدأ أحداث المباراة اليوم الأحد 14 يوليو في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وأن يفوز منتخب نسور قرطاج على السنغال والوصول للمباراة النهائية.

نتيجة مباراة تونس اليوم ضد السنغال سنتابعها لحظة بلحظة

نتيجة مباراة تونس اليوم ضد مدغشقر “tunisie vs mudghashqar”

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب تونس “نسور قرطاج” قد تأهل للدور نصف النهائي بعد فوز سهل على منتخب مدغشقر، وكان من قبل تأهل للدور ربع النهائي بعد اقتناص فوز صعب على منتخب غانا، حيث فاز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ومن الجدير بالذكر أن منتخب تونس قد تأهل لدور 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك بعد أن جاء وصيفا بالمجموعة الخامسة بثلاث نقاط من ثلاث تعادلات، وجاءت نتائج الجولات الثلاثة لمنتخب تونس بدور المجموعات كالتالي:

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الجولة الأولى: تعادل منتخب تونس مع منتخب أنجولا بهدف لكلا منها.

تعادل منتخب تونس مع منتخب أنجولا بهدف لكلا منها. الجولة الثانية: تعادل منتخب تونس مع منتخب مالي بهدف لكلا الفريقين.

تعادل منتخب تونس مع منتخب مالي بهدف لكلا الفريقين. الجولة الثالثة: تعادل منتخب تونس مع منتخب موريتانيا سلبياً بدون أهداف.

أما عن منتخب السنغال فقد تمكن من الفوز والتأهل للدور النصف النهائي بالفوز على منتخب بنين بهدف دون رد، أما عن مشوار السنغال بدء من دور المجموعات، ومروراً بدور 16، فقد احتل ثاني الترتيب بمجموعته بعد منتخب الجزائر أما عن نتائج السنغال بدور المجموعات فقد جاءت كالتالي:

الجولة الأولى: حقق الفوز في على المنتخب التنزاني بهدفين نظيفين في بداية مشواره بالبطولة

الجولة الثانية: خسر السنغال أمام منتخب الجزائر بهدف نظيف

الجولة الثالثة: فاز منتخب السنغال على نظيرة منتخب كينا بثلاثية نظيفة.

مشاهدة مباراة تونس اليوم مباشر live ضد السنغال والقنوات الناقلة

المباراة الموعد الحكم القنوات الناقلة تونس ضد السنغال الأحد 14 يوليو

18:00 مصر

19:00 مكة نصف النهائي

استاد الدفاع الجوي

الحكم: باملاك تيسيما ويسا

مساعد: وليد أحمد علي

مساعد : سافاري كابيري

اوليفيي

حكم رابع: بيرنارد كاميل

تعليق : عصام الشوالي من الملعب Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس ضد منتخب السنغال

يخوض نسور قرطاج غمار مواجهة اليوم ضد منتخب السنغال مكتمل الصفوف بدون إيقافات، ولكن يغيب بسبب الإصابة الظهير الأيسر لنسور قرطاج أيمن بن محمد ويوسف ألمساكني، أما عن طريقة اللعب والتشكيل فمن المتوقع أن يلعب المدير الفني الفرنسي بنفس التشكيل وطريقة اللعب الذي بدأه في مباراته السابقة ضد غانا فيتوقع كالتالي:

التشكيل | 4-3-3

حراسة المرمى: معز بن شريفية

معز بن شريفية خط الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – ديلان برون – رامي البدوي

وجدي كشريدة – ياسين مرياح – ديلان برون – رامي البدوي خطا الوسط: إلياس السخيري – يوسف المساكني – كريم العواضي

إلياس السخيري – يوسف المساكني – كريم العواضي خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري – نعيم السليتي

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال اليوم ضد منتخب نونس

يلعب منتخب السنغال مباراته اليوم ضد نسور قرطاج مكتمل الصفوف،أما عن التشكيل من المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: ألفريد جوميس

خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – ساليف ساني – لاميني جاساما

خط وسط مدافع: بادو ندياي – إدريسا جايي

خط وسط مهاجم: ساديو ماني – هنري سايفيت – إسماعيلا سار

رأس حربة: مباي نيانج

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