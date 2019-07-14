تشكيل منتخب الجزائر اليوم أمام منتخب نيجريا

سيواجه منتخب الجزائر مع نيجيريا في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة خلال جولات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية التي تحضنها مصر.

ومن المرجح أن يبدء المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي مباراة اليوم بتشكيل يشمل كلاً من:

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في حراسة المرمى : رايس مبولحي.

في خط الدفاع : مهدي زفان، عيسي ماندي، جمال بن العمري، رامي بن سبعيني.

في خط الوسط: يوسف البلايلي، إسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة.

في خط الهجوم: سفيان فيجولي، بغداد بونجاح، رياض محرز.

ويفتقد منتخب الجزائر في مباراة اليوم لخدمات لاعبه يوسف عطال بسبب الاصابة، حيث أكدت الفحوصات الطبية إصابته بكدمة قوية في عظمة الترقوة، ما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.