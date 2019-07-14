كواليس تفصيلية || توقعات نتيجة مباراة تونس اليوم ضد السنغال

تبدأ اليوم أولى مباريات دور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا، حيث يلعب منتخب تونس اليوم مع نظيرة منتخب السنغال، ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على موعد وتوقيت إقامة المباراة وكذلك كواليس المباراة من حيث القنوات الناقلة للقاء منتخب تونس ضد منتخب السنغال في ربع نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، وكذلك لطاقم التحكيم الذي سيدير اللقاء، وذلك بعد تخطي المنتخبين دور المجموعات بنجاح، وكذلك تخطي عقبة الدور 16 من البطولة الأفريقية.

يفتح استاد الدفاع الجوي اليوم أبوابة لاستضافة منتخب تونس ضد منتخب السنغال في أولى مباريات الدور قبل النهائي وقد خاض المنتخبين ماراثون مجهد للوصول لهذا الدور، أما عن موعد المباراة فقد تقرر إقامتها اليوم الأحد 14 يوليو 2019 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، أما عن طاقم التحكيم الذي يدير مباراة اليوم فمكون من الحكم الدولي باملاك تيسيما ويسا، ويساعدة كلا من الحكم المساعد: وليد أحمد علي، سافاري كابيري اوليفيي، وحكم رابع: بيرنارد كاميل، أما عن التعليق على مباراة تونس ضد السنغال، فيقوم بالتعليق عصام الشوالي من الملعب، أما عن القنوات الناقلة للمباراة فبيانها بالجدول المرفق بهذا التقرير.

مباراة السنغال اليوم ضد تونس في نصف نهائي أمم أفريقيا 2019

أما عن منتخب السنغال والملقب “أسود التيرانجا” فقد تمكن منتخب السنغال من الفوز والتأهل للدور النصف النهائي بعدما تخطى عقبة بنين، حيث فاز منتخب السنغال على منتخب بنين بهدف دون رد، وأحرز هدف المباراة الوحيد لاعب السنغال ادريسا غاي في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، وبذلك يواجه منتخب السنغال في الدور نصف النهائي الفائز من لقاء منتخب تونس اليوم 14 يوليو 2019، هذا وقد أدى مبارياته السابقة بتميز واقتدار، وذلك بدء من دور المجموعات، ومروراً بدور 16، أما عن مشوار منتخب السنغال ببطولة أمم أفريقيا، فقد جاء وطيفا لمجموعته بعد منتخب الجزائر الذي احتل قمتها، فقد استطاع منتخب السنغال أن يجمع في جعبته 6 نقاط بدور المجموعات، احتل معها المركز الثاني بالمجموعة، أما عن نتائج السنغال بدور المجموعات فقد جاءت كالتالي:

الجولة الأولى: حقق الفوز في على المنتخب التنزاني بهدفين نظيفين في بداية مشواره بالبطولة

حقق الفوز في على المنتخب التنزاني بهدفين نظيفين في بداية مشواره بالبطولة الجولة الثانية : خسر السنغال أمام منتخب الجزائر بهدف نظيف

: خسر السنغال أمام منتخب الجزائر بهدف نظيف الجولة الثالثة: فاز منتخب السنغال على نظيرة منتخب كينا بثلاثية نظيفة.

أما عن منتخب تونس فقد استطاع الوصول للدور نصف النهائي بالبطولة الأفريقية الكبرى بعد فوزه على منتخب مدغسقر بثلاثية نظيفة يصعد بها للدور نصف النهائي لمواجهة منتخب السنغال اليوم، وبالمثل وتجدر الإشارة إلى أن منتخب تونس “نسور قرطاج” قد تأهل للدور ربع النهائي بعد اقتناص فوز صعب على منتخب غانا، حيث فاز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ومن الجدير بالذكر أن منتخب تونس قد تأهل لدور 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك بعد أن جاء وصيفا بالمجموعة الخامسة بثلاث نقاط من ثلاث تعادلات، وجاءت نتائج الجولات الثلاثة لمنتخب تونس بدور المجموعات كالتالي:

الجولة الأولى: تعادل منتخب تونس مع منتخب أنجولا بهدف لكلا منها.

الجولة الثانية: تعادل منتخب تونس مع منتخب مالي بهدف لكلا الفريقين.

الجولة الثالثة: تعادل منتخب تونس مع منتخب موريتانيا سلبياً بدون أهداف.

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موعد مباراة تونس ضد السنغال وجميع القنوات الناقلة بث مباشر live

المباراة موعد المباراة الحكام القنوات الناقلة تونس ضد السنغال الأحد 14 يوليو

18:00 القاهرة

19:00 مكة نصف النهائي

استاد الدفاع الجوي

الحكم: باملاك تيسيما ويسا

مساعد: وليد أحمد علي

مساعد : سافاري كابيري اوليفيي

حكم رابع: بيرنارد كاميل

تعليق : عصام الشوالي من الملعب Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس ضد منتخب السنغال

خوض نسور قرطاج غمار مواجهة اليوم ضد منتخب السنغال مكتمل الصفوف بدون إيقافات، ولكن يغيب بسبب الإصابة الظهير الأيسر لنسور قرطاج أيمن بن محمد ويوسف ألمساكني، أما عن طريقة اللعب والتشكيل فمن المتوقع أن يلعب المدير الفني الفرنسي بنفس التشكيل وطريقة اللعب الذي بدأه في مباراته السابقة ضد غانا فيتوقع كالتالي:

التشكيل | 4-3-3

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – ديلان برون – رامي البدوي

خطا الوسط: إلياس السخيري – يوسف المساكني – كريم العواضي

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري – نعيم السليتي

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال اليوم ضد منتخب تونس

يخوض منتخب السنغال مباراته اليوم ضد تونس كامل الصفوف بدون إصابات أو إيقافات، وبذلك ستكون جميع أوراق اللعب متاحة أمام المدير الفني أليو سيسيه في سعية لتحقيق الفوز والصعود للدور النصف النهائي، أما عن طريقة اللعب وتشكيل المنتخب السنغالي، من المتوقع أن يلعب المدير الفني بنفس طريقة لعبه السابقة،أما عن التشكيل من المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: ألفريد جوميس

خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – ساليف ساني – لاميني جاساما

خط وسط مدافع: بادو ندياي – إدريسا جايي

خط وسط مهاجم: ساديو ماني – هنري سايفيت – إسماعيلا سار

رأس حربة: مباي نيانج

توقعات نتيجة مباراة تونس ضد السنغال

من المتوقع حسب التاريخ الكروي لكلا المنتخبين أن تكون مباراة اليوم غاية في الصعوبة لكلا المنتخبين، ويصعب التكهن بنتيجتها.

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