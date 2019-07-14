“بالثلاثة” نتيجة مباراة تونس اليوم ضد مدغشقر

نتيجة مباراة تونس اليوم ضد فريق مدغشقر في أخر مباريات دور الثمانية، فقد تأهل منذ قليل منتخب الجزائر بعد تغلبه على منتخب ساحل العاج بالضربات الترجيحية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وبذلك تقترب بطولة كأس أمم أفريقيا من نهايتها بالدخول في الأدوار النهائية، حيث يمكنا اليوم مشاهدة بث مباشر مباراة تونس ضد مدغشقر في الدور الربع النهائي من البطولة، وذلك عبر القنوات الناقلة مباراة تونس اليوم ضد مدغشقر، وسنتابع معكم كافة تفاصيل اللقاء وكواليسه، وتحظى مباراة اليوم التي تجمع منتخبي تونس ومدغشقر باهتمام بالغ لدى عشاق الساحرة المستديرة بكافة أرجاء الوطن العربي، ويحرص الكثيرون على مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس ومدغشقر.

أقيمت منذ قليل مباراة منتخب تونس ضد مدغشقر، فقد أطلق حكم المباراة صفارة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، حيث استضاف استاد السلام وفتح أبوابة لمباراة منتخب تونس “نسور قرطاج” ضد منتخب مدغشقر، وذلك في مباراة الدور ربع النهائي لأمم أفريقيا 2019، ويدير لقاء اليوم الحكم الدولي الحكم: نيانت أليوم، ويساعده كلا من مساعد حكم أيفاريست مينكواندي، ومساعد حكم الفيس غي نيوبو، وحكم رابع إيريك أطوغو كاستان، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق رؤوف.

نتيجة مباراة تونس اليوم ضد مدغشقر

مباراة تونس اليوم ضد السنغال وجميع القنوات الناقلة بث مباشر live لايف

أما عن مشوار منتخب تونس ببطولة أمم أفريقيا في نسختها “32” فقد استطاع “نسور قرطاج” التأهل للدور ربع النهائي على حساب منتخب غانا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم في الدور 16، فقد فاز منتخب تونس بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، أما عن مشوار منتخب تونس بدور المجموعات فقد جاءت نتائج الجولات الثلاثة لمنتخب تونس بدور المجموعات كالتالي:

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الجولة الأولى: تعادل منتخب تونس مع منتخب أنجولا بهدف لكلا منها.

تعادل منتخب تونس مع منتخب أنجولا بهدف لكلا منها. الجولة الثانية: تعادل منتخب تونس مع منتخب مالي بهدف لكلا الفريقين.

تعادل منتخب تونس مع منتخب مالي بهدف لكلا الفريقين. الجولة الثالثة: تعادل منتخب تونس مع منتخب موريتانيا سلبياً بدون أهداف.

أما عن الطرف الثاني في هذه المباراة فهو مفاجأة البطولة، فقد استطاع منتخب مدغشقر للصعود للدور 16 عن مجموعته بدور المجموعات، كما استطاع في مباراته السابقة على حسابه للدور الربع النهائي، وذلك بعدما فاز على منتخب الكونجو بركلات الترجيح بعد مباراة أدي فيها منتخب مدغشقر بامتياز، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

مشاهدة مباراة تونس اليوم مباشر live ضد السنغال والقنوات الناقلة

المباراة الموعد الحكم القنوات الناقلة تونس ضد السنغال الأحد 14 يوليو

18:00 مصر

19:00 مكة صف النهائي

استاد الدفاع الجوي

الحكم: باملاك تيسيما ويسا

مساعد: وليد أحمد علي

مساعد : سافاري كابيري اوليفيي

حكم رابع: بيرنارد كاميل

تعليق : عصام الشوالي من الملعب Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

أما عن مشوار منتخب تونس للوصول لربع نهائي أمم أفريقيا فجاء بعد فوز صعب في الدور 16 علي منتخب غانا بالضربات الترجيحية بخمسة أهداف مقابل 4 أهداف، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق، أما عن مشوار منتخب تونس بدور المجموعات فجاءات كما يلي:

الجولة الأولي: تعادل منتخب تونس مع منتخب أنجولا بهدف لكلا منها.

تعادل منتخب تونس مع منتخب أنجولا بهدف لكلا منها. الجولة الثانية: تعادل منتخب تونس مع منتخب مالي بهدف لكلا الفريقين.

تعادل منتخب تونس مع منتخب مالي بهدف لكلا الفريقين. الجولة الثالثة: تعادل منتخب تونس مع منتخب موريتانيا سلبياً بدون أهداف.

أما عن مشوار منتخب مدغشقر ببطولة أمم أفريقيا 2019 في نسختها “32” فقد استطاع منتخب مدغشقر الفوز في الدور 16 على منتخب الكونغو، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وتمكن منتخب مدغشقر من الفوز على منتخب الكونغو بركلات الترجيح.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس ضد منتخب مدغشقر

التشكيل | 4-3-3

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – ديلان برون – رامي البدوي

خطا الوسط: إلياس السخيري – يوسف المساكني – كريم العواضي

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري – نعيم السليتي

التشكيل المتوقع لمنتخب مدغشقر ضد تونس اليوم

التشكيل | 4-3-3

حراسة المرمى: ملفين أدريان

خط الدفاع: رومان ميتانير – وماس فونتين – اسكال رازاكانانتينيانا – جيريمي موريل

خط الوسط: ريان رافيلوسون – أنيسيت أندريانانتيناينا – إبراهيم أمادا

خط الهجوم: الاينا نومينياناهاري – فانيفا إيما أندرياتسيما – كاروليس اندريا

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