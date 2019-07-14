شكوك حول مشاركة بن سيمونز مع أستراليا في مونديال السلة 2019

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أشارت شبكة "اي اس بي ان" الأميركية إلى أن لاعب كرة السلة الاسترالي بن سيمونز نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز قد يغيب عن صفوف منتخب بلاده في مونديال 2019 المقرر في الصين، للانصراف لتحضيرات فريقه للموسم المقبل.

وقال وكيل اللاعب ريتش بول للقناة الأميركية أنه "يشك" بأن يقدم سيمونز، المتحدر من ملبورن، على ارتداء قميص منتخب بلاده خلال كأس العالم المقامة في الصين بين 31 آب/أغسطس و15 أيلول/سبتمبر.

وكان سيمونز (22 عاما) قد أعلن في وقت سابق عزمه المشاركة في البطولة العالمية، معربا في أيار/مايو الماضي عن "شوقه لتمثيل استراليا في مونديال كرة السلة المقبل في الصين".

في المقابل أكدت "اي اس بي ان" ان سيمونز الذي غاب عن الالعاب الاولمبية في البرازيل 2016، يريد تركيز جهوده على الموسم الجديد للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة 2019-2020.

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وتألق سيمونز الذي بامكانه ان يلعب في مركز الجناح او الموزع، الموسم المنصرم مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وبلغ معدله 16,9 نقطة و8,8 متابعات و7,7 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، ما سمح له بخوض مباراة كل النجوم "أول ستار".

وسيشكل غياب سيمونز ضربة لمنتخب "بومرز" الذي يضم في صفوفه العديد من اللاعبين المحترفين الذين يخوضون غمار الدوري الأميركي على غرار جو اينغليس (يوتا جاز)، أندرو بوغوت (غولدن ستايت ووريرز) باتي ميلز (سان انتونيو سبيرز) وآيرون باينز ((فينيكس صنز).

ومن المقرر إعلان التشكيلة النهائية من 12 لاعبا خلال معسكر المنتخب في آب/أغسطس. وتواجه استراليا في مبارياتها التحضيرية كندا والولايات المتحدة في بيرث وملبورن.

وتشارك أستراليا ضمن المجموعة الثامنة مع كندا والسنغال وليتوانيا، في المونديال الذي يشارك فيه منتخبان عربيان هما تونس والأردن.