شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تخصص رحلات للمتحف المصرى لوسائل الإعلام الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اللجنة المنظمة المحلية لبطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى زيارة سياحية إلى المتحف المصرى صباح غد، الاثنين، بعد تنظيم رحلة سابقة يوم 9 يوليو إلى الأهرامات.

ويتواجد فى مصر أكثر من وسيلة إعلامية عالمية ودولية لتغطية مباريات الدور نصف النهائى ونهائى أمم أفريقيا المقرر لها اليوم والجمعة المقبل.

ويحتضن ملعب "الدفاع الجوى"، فى السادسة مساء اليوم، المباراة المرتقبة التى تجمع منتخبى تونس والسنغال ضمن منافسات الدور نصف النهائى ببطولة امم افريقيا 2019 المقامة حالياً فى مصر، حيث يعد فرجانى ساسى وساديو مانى فرسى الرهان فى لقاء اليوم.

وصعد منتخب تونس لدور الـ16 من منافسات كأس الأمم الأفريقية بعدما حقق 3 تعادلات أمام أنجولا ومالى وموريتانيا قبل أن يتفوق على غانا فى الدور ثمن النهائى بركلات الترجيح، وعلى مدغشقر بثلاثية نظيفة فى الدور ربع النهائى ، فى حين حجز منتخب السنغال مقعده فى دور الـ16 بعدما حل ثانياً فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة، خلف منتخب الجزائر برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على منتخبى كينيا وتنزانيا فيما خسر أمام الجزائر.

وتفوق منتخب السنغال على أوغندا بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ16، قبل أن يعبر إلى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا على حساب المنتخب البنينى بهدف دون رد.

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كما يسعى منتخب الجزائر لحجز مقعده فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية عندما يواجه نيجيريا في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

بدء منتخب الجزائر مشواره في بطولة كأس الامم الافريقية، بتحقيق الفوز في مبارياته الثلاث بدور المجموعات على كينيا والسنغال وتنزانيا ليحجز مقعده في دور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

تمكن منتخب الجزائر من الفوز على غينيا ضمن منافسات دور الـ 16 قبل أن ينجح في إقصاء كوت ديفوار من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الاصلي والاضافي من عمر المباراة بالتعادل الايجابي 1\1.

أما منتخب نيجيريا فحجز مقعده في دور الـ 16 بعدما حل ثانياً في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين على بوروندي وغينيا قبل أن يخسر أمام مدغشقر في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

وتمكن منتخب نيجيريا من إقصاء الكاميرون "حامل اللقب" من دور الـ 16، قبل أن يتغلب على جنوب افريقيا بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الثمانية.