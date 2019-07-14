شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه المجد السكندرى ودياً فى معسكر برج العرب غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الفنى للنادى المصرى مع الجهاز الإدارى لفريق المجد السكندرى على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين على ملعب الفندق الذى يقيم به المصرى حالياً معسكره المغلق ببرج العرب، وذلك فى الخامسة مساء غد الاثنين.
وكان المصرى قد خاض الخميس الماضي أولى مبارياته الودية بالمعسكر وهى المباراة التى جمعته بنظيره فريق الرجاء المطروحي وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما .
فيما يلتقى الفريق فى الخامسة مساء اليوم مع نظيره الترام السكندرى فى ثانى مبارياته الودية.
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