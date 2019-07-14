محمد صلاح أبو جريشة: العقد شريعة المتعاقدين فى أزمة عواد والإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صلاح أبو جريشة، لاعب الإسماعيلى والمنتخب السابق، أن أزمة محمد عواد، حارس مرمى الدراويش، مع إدارة ناديه يكون اللجوء إلى العقد بين الطرفين .
وأضاف أبو جريشة، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وإذا ثبت أن العقد به بند يحق للاعب الرحيل عن النادى مع دفع الشرط الجزائى فليذهب إلى المكان الذى يريده، فهو فى هذه الحالة حر فى تحديد مصيره، لكن إذا كان العقد لا ينص على ذلك فلتسير الأمور بين الطرفين بشكل ودى وبالتراضى .
وأشار نجم المنتخب السابق إلى خروج الفراعنة من بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 قائلا، إن عدم انضمام عدد من اللاعبين للمنتخب ظلم كبير، كما أن عدم الاستعانة بأحمد على من مباريات الدور الأول بالبطولة ظلم أيضا، وأثر على شكل وأداء المنتخب فى أمم أفريقيا.
وكان محمد عواد قد أثار أزمة خلال الأيام الماضية طلب من إدارة ناديه الموافقة على العرض المقدم لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحفاظ على صورة مسئولى الدراويش أمام جماهير النادى، وانقطع عن مران الإسماعيلى فى الأيام الأخيرة بسبب رغبته فى اللعب للزمالك.
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