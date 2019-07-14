شكرا لقرائتكم خبر عن ملك خفاجى تتوج ببطولة DPD لناشئات الاسكواش فى هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت البطلة المصرية ملك خفاجى ببطولة DPD الدولية لناشئات الاسكواش بمنافسات تحت 17 سنة بعد تغلبها على الكرواتية فرانكا فيدوفيتش فى المباراة النهائية التى جمعت الثنائى صباح اليوم. وفازت ملك خفاجى بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 6-11, 11-9, 12-10. وانطلقت بطولة DPD لناشئين الاسكواش فى مدينة أمستردام الهولندية فى الفترة بين 11 وحتى 14 يوليو الجارى.

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