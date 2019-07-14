شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يخصص بوابة يوسف عباس لدخول جماهير الجزائر فى مباراة نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مسئولو استاد القاهرة بوابة يوسف عباس لدخول جماهير الجزائر فى مباراة فريقهم اليوم أمام نيجيريا، ضمن مباريات الدور نصف النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، بينما تم تخصيص بوابة آل رشدان للإعلام.

ويواجه منتخب الجزائر نظيره النيجيرى فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

ويبرز فى منتخب الجزائر الحارس رايس مبولحي الذى اهتزت شباكه مرة واحدة فى 5 مباريات بالمسابقة القارية، بجانب رياض محرز والمهاجم بغداد بونجاح وصخرة الدفاع جمال بن العمرى والمايسترو يوسف البلايلى، بينما يبرز في منتخب نيجيريا أليكس ايوبي وأوديون إيجالو.

الخليج 365 يرصد 7 معلومات عن المباراة المرتقبة:

ـ قناة تايم سبورت تنقل مباراة الجزائر ونيجيريا

ـ المباراة تقام على استاد القاهرة الدولى

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ـ تأهل منتخب الجزائر إلى نصف النهائى بعد تخطى كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية

ـ تأهل منتخب نيجيريا إلى نصف النهائي بعد تخطى جنوب أفريقيا بنتيجة 2/1

ـ خاض منتخب الجزائر 5 مباريات فى كان 2019، فاز في 4 وتعادل في واحدة

ـ خاض منتخب نيجيريا 5 مباريات فى كان 2019، فاز فى 4 وخسر مباراة واحدة

ـ سجل لاعبو منتخب الجزائر 10 أهداف، واهتزت شباكهم بهدف واحد فقط، وتحمل الجزائر لقب أقوى دفاع وهجوم فى البطولة حتى الآن.