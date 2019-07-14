شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل اليوم الأول من اختبارات الناشئين بالاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت صباح اليوم الأحد اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي على ملاعب النادي بمدينة نصر، وشهدت حضور عدد كبير من الناشئين الراغبين في الانضمام للأهلي بصحبة أسرهم وأولياء أمورهم.

وأقيمت اختبارات اليوم لمواليد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، وتم تقسيم المتقدمين للاختبارات على مجموعات مختلفة، وأمام كل مجموعة لجنة تضم عدداً من المدربين والإداريين لمتابعة الاختبارات.

وحرصت إدارة النادي على إقامة مظلة خارج الملعب، لحمايه أولياء الأمور من حرارة الشمس.

وتستمر الاختبارات أيام الاربعاء والخميس والسبت الموافقة 17-18-20 يوليو الجاري لمواليد 2008-2009-2010 وأيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الجار ي موعدًا لمواليد 2003-2004-2005 على أن يكون يوما الاربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2002.

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وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة الواحدة.‎

فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالأهلي وجه عدة نصائح هامة للناشئين الذين يتقدمون لخوض الاختبارات بالأهلي حيث طالب المتقدمين للاختبارات بالتحلي بالثقة والشخصية القوية، وعدم الخوف أوالشعور بالرهبة، وأن يكون لديه طموح وأمل كبير في أن يكون لاعباً كبيراً وأحد نجوم الأهلي في المستقبل.