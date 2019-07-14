شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم يكلف عزب حجاج ووجيه أحمد بإدارة لجنة الحكام لحين تعيين رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بعد استقالة مجلس الجبلاية، الثنائى عزب حجاج ووجيه أحمد مديرى لجنة الحكام بإدارة اللجنة بعد استقالة عصام عبد الفتاح من عضوية اتحاد الكرة وبالتالى ابتعاده عن الإشراف على اللجنة، لحين اختيار رئيس للجنة يتولى إدارتها الموسم المقبل.

كان هاني أبو ريدة قد أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر حاليا، وأعلن كل من، أحمد شوبير وأحمد مجاهد، وسيف زاهر، وحازم إمام، وعصام عبد الفتاح، وخالد لطيف، ودينا الرفاعى و كرم كردى ومحمد أبو الوفا استقالتهم من منصبهم رسمياً باتحاد الكرة من أصل 11 عضوا.

ومن المقرر اختيار رئيس للجنة الحكام عقب تحديد الموقف النهائى لثروت سويلم فى استمراره قائماً بأعمال رئيس للاتحاد أو تعيين لجنة مؤقتة.