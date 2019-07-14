شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يتبرأ من صفقة بيع عواد للزمالك.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالنادى الإسماعيلى أن الجهاز الفنى للفريق، بقيادة محمود جابر، أبلغ مجلس إدارة النادى برفضه فكرة الاستغناء عن محمد عواد، حارس مرمى الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل امتداد تعاقده مع النادى حتى 2021 .

وكشف نفس المصدر أن صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى، قدم تقريراً مفصلاً عن عواد، يتضمن العقوبات المادية التى وقعت ضد الحارس منذ انقطاعه عن المران، وتم تسليم التقرير للمهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى والمشرف على الكرة للبت فيه واتخاذ القرار النهائى فى أزمة الحارس الذى انقطع عن التدريبات وأصدر بياناً رسمياً يطلب فيه الرحيل عن القلعة الصفراء .

ويرفض جهاز الإسماعيلى فكرة رحيل عواد للزمالك مؤكداً أن حسم الصفقة من عدمها أصبح فى يد رئيس النادى بمفرده .

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، كشف أن محمد عواد حارس الإسماعيلى اقترب من الانتقال للقلعة البيضاء فى الموسم الجديد 2019 – 2020 بنسبة 85%.

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ودخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مع محمد عواد لتعويض غياب محمود جنش حارس الزمالك، لإصابته بوتر أكيليس والعودة للملاعب بعد 6 أشهر.

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".