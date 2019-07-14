شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعدل موعد عودة الزمالك للتدريبات بعد معسكر قبرص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزماللك، تعديل موعد أول مران للاعبين بعد العودة من معسكر الإعداد المغلق الذى أقيم فى قبرص لمدة 13 يومًا وعادت البعثة أمس السبت.
ويؤدى الزمالك مرانه بملعب النادى فى العاشرة مساء غد، الاثنين، لتجهيز اللاعبين للعودة لاستئناف الدورى.
ويستعد الفريق لخوض ثلاثة لقاءات مهمة متبقية فى بطولة الدورى أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.
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