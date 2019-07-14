شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السيد لـ"تايم سبورت": بلماضى سر تفوق الجزائر ويشبه مانويل جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد السيد، مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن سر تفوق منتخب الجزائر يرجع للروح العالية للاعبين، وهى الميزة التى افتقدها منتخب مصر وكان سبباً فى توديعه لكان 2019.

وقال أحمد السيد، فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت"، "منتخب الجزائر مجهد بدنياً، وأهم مميزاته الروح العالية للاعبيه، وهى الميزة التى لو افتقدها فى مباراة نيجيريا اليوم ستكون مهمته صعبة فى الوصول للنهائى ".

وأضاف نجم الأهلى السابق، "جمال بلماضى مدرب كبير من عينة المدربين العظماء، وعلى رأسهم البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى الأسبق، فهو يجيد التعامل النفسى مع لاعبيه الذين يعشقونه وينفذون تعليماته بحب، مثلما كنا نفعل مع الساحر جوزيه".

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وتابع أحمد السيد، "تشعر أن بلماضى صديق لنجوم منتخب الجزائر، يشبه حسام حسن فى خلق الدوافع للاعبين، وهى الميزة التى غابت عن منتخب مصر فى نسخة 2019 حيث كانت الروح سبب حصد اللقب القارى فى 2006 و2008 و2010. "

ويسعى منتخب الجزائر لحجز مقعده فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية عندما يواجه نيجيريا فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

ويتطلع منتخب الجزائر لمواصلة عروضه القوية بإقصاء نيجيريا وقطع خطوة جديدة نحو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية فى تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب فى مناسبة وحيدة عام 1990، فيما يسعى منتخب "النسور الخضر" للمضى قدماً نحو حصد اللقب الرابع فى تاريخ مشاركاته بالمونديال الأفريقي.