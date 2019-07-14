شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: عودتى للأهلى طبيعية.. وتجربتى فى السعودية ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حسين السيد، لاعب النادى الأهلى العائد بعد فترة الإعارة التى قضاها فى نادى الاتفاق السعودى لمدة عام ونصف، سعادته بالعودة إلى بيته الذى تربى فيه منذ مرحلة الناشئين، مشيراً إلى أن هذه العودة طبيعية وهو يخوض حالياً فترة التأهيل البدنى بعد ابتعاده عن الكرة لأكثر من شهرين، مشدداً على أنه قطع شوطا كبيرا فى هذه المرحلة وأمامه أيام معدودة قبل العودة للمشاركة فى المران الجماعى للفريق .

وقال حسين، إن فترة إعارته فى الدورى السعودى كانت مفيدة نظرا لقوة المسابقة والمنافسة الشرسة، خاصة أنه شارك بصفة أساسية فى المباريات واكتسب المزيد من الخبرات من هذه التجربة وصنع اسما داخل واحد من الدوريات القوية والمعروفة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط وتلقى العديد من العروض، وهو ما يؤكد نجاح تجربته هناك بعدما نال استحسان الجميع من خلال الأداء والمستوى الذى قدمه فى المباريات.

وأضاف مارسيلو أن مشاركته مع الأهلى فى معسكر أليكانتى الحالى تهدف لتأهيله بدنيا وفنيا، مشيرا إلى أن فترة الإعداد جاءت فى الوقت المناسب للشد من أزر اللاعبين وتأهليهم بدنيا ونفسيا، خاصة أن الفريق أمامه مباراتان غاية فى الصعوبة يتوقف عليهما حسم الدرع، وهو ما أضفى على المعسكر المزيد من الالتزام والجدية فى التدريبات التى تقام على فترتين يوميا.

وأوضح أن المرحلة المقبلة صعبة، خاصة أنها تشهد حسم درع الدورى بعد موسم شاق واستثنائى والجميع يعتبر مباراتى المقاولون والزمالك بمثابة "حياة او موت " وقال إنه تابع الموسم الحالى وشاهد جميع مباريات والأهلى التى شهدت منافسة شرسة وهو ما يخلق الكثير من الدوافع لتكملة المشوار خاصة وان الفريق امامه خطوتين فقط للفوز باللقب.

وأكد حسين السيد أن التواصل قائم بين جميع اللاعبين داخل المعسكر من خلال الأحاديث التى تدور بينهم، خاصة فى الفترة بين التدريب الصباحى والمسائى، للشد من أزر الجميع والتأكيد على اهمية هذه المرحلة و ضرورة القتال من اجل تحقيق اهدافها .

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وأكد أن أهداف المعسكر تتحقق يوما بعد الآخر فى ظل ارتفاع المستوى الفنى والبدنى للاعبين زيادة الانسجام واستيعاب فكر الجهاز الفنى والذى ظهر من خلال اداء الفريق فى المباراتين الوديتين اللتين خاضهما حتى الآن مما يؤكد على جاهزية الأهلى لمواجهة تحديات الفترة المقبلة .

وعن رؤيته وطموحاته فى الموسم الجديد، قال حسين السيد إن أهم ما يشغله فى الوقت الحالى هو ضرورة القتال فى التدريبات حتى يقف على قدمة ويطور من قدراته البدنية لأن الموسم القادم صعب ويشهد منافسة كبيرة، ويريد أن تكون له بصمة واضحة مع الفريق.

وعن المنافسة فى مركز الظهير الأيسر، قال حسين السيد ان هذا المركز يضم إلى جواره أيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد، والمنافسه بينهم إيجابية وتزيد من القتال فى التدريبات، وتصب فى مصلحة الفريق فى النهاية، خاصة أن الجهاز الفنى يعرف إمكانات كل لاعب والمطلوب تنفيذه وفقا لفكره الفنى والخططى، مشيراً إلى أنه على المستوى الشخصى يعرف قيمة المنافسة فى ناد بحجم الأهلى ويرغب فى التعبير عن نفسه بعد المزيد من الخبرات التى اكتسبها خلال فترة اعارته.

وأرسل حسين السيد رسالة لجماهير الأهلى أكد فيها ارتباطه الشديد بهم مؤكدا أنهم أعظم جمهور فى العالم والشريك الأساسى فى كل البطولات، والجميع داخل الفريق يسابقون الزمن ويقاتلون فى التدريبات لإهدائهم درع الدورى وتعويض الاخفاق الإفريقى ومن بعده الفوز بكل البطولات، مؤكدا أن جمهور الأهلى لا يرضى سوى بالفوز ولا يقبل بغير الصعود لمنصات التتويج فى اى بطولة يشارك فيها الفريق مهما كانت حجم المنافسة.