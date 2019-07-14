شريف عثمان يحقق ذهبية بطولة العالم فى رفع الأثقال البارالمبى بكازاخستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق شريف عثمان، لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى، الميدالية الذهبية فى منافسات بطولة العالم التى تقام بكازاخستان، بوزن تحت 59 كجم . وتٌعد ذهبية عثمان على الثانية للمنتخب، بعدما حققت فاطمة قرنى الميدالية الذهبية أيضا فى أول أيام البطولة فى منافسات وزن تحت 61 كجم، وفيما يخص طه عادل فحقق المركز الرابع فى وزن تحت 54 كجم بمنافسات البطولة، برفع أثقال 164 كجم. وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من: محمد صبحى ومتولى مطحنة وشريف عثمان وهانى محسن وطه عادل ومحمد السيد ومحمود صبرى على مستوى الرجال . Advertisements أما السيدات فتضم البعثة فاطمة عمر ونادية فكرى وراندا تاج الدين ورحاب أحمد رضوان وأمانى الدسوقى وجيهان غريب وأمل حنفى وجيهان جلال وفاطمة محمد محروس ونوال الرفاعى ورحاب وفا بالإضافة إلى إيمان شلبى. ويرأس البعثة إبراهيم أمين عضو مجلس ادارة اللجنة البارالمبية وبقيادة الجهاز الفنى المكون من شعبان يحيى المدير الفنى للرجال ومحمود نبيل المدير الفنى للسيدات ومحمد عوض إدارى.

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