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الاهلي يُفسّر سر غياب وليد آزارو عن مران الاهلي في اسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي إن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لا يعاني من أية إصابات، مشيرا إلى أن عدم مشاركته في مران أمس السبت كانت بسبب شعوره بالإجهاد.

وأوضح إن ازارو خاض تدريبات بدنية لتجنب التعرض للإصابة بعد شكواه من الإجهاد، وهو جاهز للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكام الإسباني في ثالث المباريات الودية  غدا الاثنين، على ملعب بيناتار أرينا بمدين سان بيدر في ختام معسكر الإعداد الخارجي  بإسبانيا.

 

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