شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "التقرير الطبى" يشعل أزمة محمود متولى مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالجهاز الطبى للإسماعيلى أن إصابة محمود متولى لم تكن فى حاجة لإجراء جراحة لأنها مجرد تحرك فى عضمة الترقوة.

وكان صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلى، قررعرض التقارير الطبية التى أحضرها محمود متولى مدافع الفريق على الجهاز الطبى للنادى، بالإضافة لتوقيع الكشف الطبى على اللاعب نفسه للتأكد من حقيقة وجود إصابة تمنعه من الانتظام فى فترة إعداد الدراويش.

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وظهر متولى فى الإسماعيلى لأول مرة منذ انقطاعه عن فترة إعداد الدراويش، مؤكدا أنه لم ير رسائل واتس آب التى أرسلها الجهاز الفنى للاعبين، وحدد خلالها موعد انطلاق فترة الإعداد، فضلا عن تأكيده معاناته من إصابة تمنعه من المشاركة فى التدريبات.

لمعرفة تفاصيل التقرير الطبى الذى قدمه محمود متولى لإدارة الإسماعيلى اضغط هنا