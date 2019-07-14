ماني الأبرز.. 10 لاعبين مهددين بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

تنطلق منافسات دور نصف نهائي مسابقة كأس الأمم الأفريقية اليوم الأحد عندما يواجه المنتخب التونسي نظيره السنغالي بينما سيكون اللقاء الثاني بمواجهة المنتخب الجزائري أمام النيجيري.

موقعتي نصف النهائي قد تشهد أحداث مثيرة ليس على صعيد النتائج لكن على مستوى اللاعبين المهددين بالغياب عن المشهد الختامي من المسابقة القارية.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز اللاعبين المهددين بالغياب عن المباراة النهائية والتي من المقرر أن تقام مساء الجمعة المقبل:

- ماني الأبرز

يُعد ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي أبرز المهددين في الغياب عن المباراة النهائية حال وصول منتخب بلاده بعدما نال نجم ليفربول بطاقتين صفراء.

ماني حصل على البطاقة الأولى في مباراة كينيا بدور المجموعات إلا أنها حذفت عقب تخطي "أسود التيرنجا"، ثم حصل على بطاقة صفراء ثانية في مباراة بنين الماضية والتي جاءت ضمن منافسات دور الثمانية.

المنتخب السنغالي قد يتعرض لضربة أخرى على المستوى الدفاعي حال حصول كاليدو كوليبالي على بطاقة صفراء في مباراة الأحد.

كوليبالي المحترف في صفوف نابولي الإيطالي تعرض لبطاقة صفراء أولاى له في البطولة في مباراة أوغندا بدور الـ16.

بادو نداي اللاعب الثالث في قائمة المنتخب السنغالي الذي قد يغيب عن المباراة الختامية لمنتخب بلاده حال الحصول على بطاقة صفراء ثانية.

صاحب الـ28 عامًا والمحترف في صفوف ستوك سيتي حصل على بطاقة أولى له في البطولة أمام تنزانيا في دور المجموعات وعقب تخطي منتخب السنغال حصل على بطاقة صفراء ثانية في مباراة أوغندا.

- ثلاثي الجزائر

قد يتعرض للمنتخب الجزائري لضربة جديدة بعد غياب لاعبه يوسف عطال عن مباراة نيجيريا حيث ستكون الأزمة حال تعرض رامي بن سبعيني لبطاقة صفراء ثانية.

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بن سبعيني المحترف في صفوف رين الفرنسي سبق وأن حصل على بطاقة صفراء أولى له في مباراة كوت ديفوار الماضية.

إسماعيل بن ناصر هو أيضًا قد يغيب عن المشهد الختامي بعدما تعرض لبطاقة صفراء في مباراة غينيا والتي جاءت ضمن دور ثمن النهائي.

وسبق وأن نال صاحب الـ21 عامًا والمحترف في صفوف أمبولي الإيطالي بطاقة صفراء في مباراة كينيا بدور المجموعات.

قد يغيب المخضرم عدلان قديورة لاعب وسط المنتخب الجزائري عن المباراة النهائية لـ"محاربي الصحراء" بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة غينيا.

- مساكني مهدد

يعتبر قائد المنتخب التونسي يوسف المساكني مهددًا بالغياب عن "نسور قرطاج" في مباراة النهائي إذا نال بطاقة صفراء أمام المنتخب السنغالي.

المساكني حصل على بطاقة صفراء أولى في مباراة أنجولا إلا أنه رفعت بعد تخطي "نسور قرطاج" ليعود اللاعب ليحصل على بطاقة صفراء في مباراة غانا.

لاعب آخر من صفوف المنتخب التونسي قد يغيب وهو المدافع والمحترف في صفوف جينك البلجيكي ديلان برون بعد تعرضه لبطاقتين في مباراتي موريتانيا بدور المجموعات وغانا في ثمن النهائي.

- موسى قد يغيب

قد يغيب المحترف في صفوف النصر السعودي أحمد موسى عن المباراة النهائية حال تعرضه لبطاقة صفراء جديدة بعدما نال بطاقة أولى في مباراة في مباراة غينيا بدور المجموعات ثم عاد ليحصل على بطاقة جديدة في مباراة جنوب أفريقيا.

مدافع المنتخب النيجيري والمحترف في صفوف بورتو البرتغالي تشيدوزي أوازييم قد يوجه صدمة لمنتخب بلاده في حال حصوله على بطاقة صفراء جديدة حيث سبق وأن نال اللاعب لبطاقة أولى في مباراة الكاميرون بدور الـ16.