"لم أكن موفقًا".. عمرو جمال يحدد موقفه من الرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن عمرو جمال مهاجم الأهلي استمراره مع الفريق بعد ارتباطه اسمه بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إل أنه لم يكن موفقًا في الموسم الجاري (2018-2019).

وقال جمال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "على الصعيد الشخصي لم أكن موفقا خلال الموسم الجاري بعدما قضيت فترة طويلة على قائمة الانتظار، بجانب تعرضي للإصابة قبل انطلاق الدور الثاني".

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وأضاف: "وعلى الرغم من إشادة الجهاز الفني بي ورغبته في مشاركتي بالمباريات، إلا أن القضاء والقدر الذي أؤمن به حال دون ذلك، لكني أقاتل خلال التدريبات وأتمنى أن يكون لي دور في اللقاءات المقبلة".

وأوضح: "المنافسة في خط هجوم الأهلي تشتهر بالقوة عبر تاريخ النادي الذي يضم اللاعبين الأفضل دائما، والجميع يعرف أن النادي لديه في الوقت الراهن تشكيلة تساوي فريقين وهو ما يحتاجه للمشاركة في كل البطولات التي ينافس عليها، وأي لاعب يحظى بشرف المشاركة بقميص الأهلي يجد كل الدعم من زملائه من أجل صالح النادي بشكل عام".

وأتم صاحب الـ27 عامًا تصريحاته بالحديث عن إمكانية خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل قائلا: "ذلك الأمر يتكرر مع عدد كبير من اللاعبين مع كل فترة انتقالات، لكني مستمر مع الأهلي وتركيزي في الملعب فقط، وأدعم أي قرار يخدم مصلحة النادي".