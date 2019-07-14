هشام محمد: لقب الدوري أقل شيء لرد الجميل للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد هشام محمد، لاعب الأهلي، أن الفريق يستهدف التتويج بلقب الدوري المصري 18-19 لأن هذا الموسم استثنائي لم يمر على الكرة المصرية من قبل وشهد صعوبات بالجملة سواء على مستوى المنافسة أو الإرهاق البدني والذهني.

وقال هشام في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي اليوم الأحد: "لهذا نعتبر الدرع الحالي من أغلى البطولات ونسعى بكل قوة لحسمه حتى نسعد أنفسنا ونسعد جماهير الأهلي التي وقفت خلفنا ودعمت الفريق في أصعب المواقف".

وأضاف: "أقل شيء نرد به هذا الجميل إلى الجماهير أن نهديهم درع الدوري باعتبارها البطولة المحببة للجميع داخل الأهلي وخارجه".

وأكمل: "المعسكر الحالي يشهد جلسات مستمرة بين اللاعبين للتأكيد على ضرورة حسم الدرع وخوض مباراتي المقاولون والزمالك تحت شعار نكون أو لا نكون، تعاهدنا على حسم لقب الدوري وكأس مصر لتعويض الإخفاق الإفريقي".

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وأوضح: "هناك حالة تركيز كبيرة علي مباراة المقاولين لأنها ربما تكون مباراة الحسم ولا نشغل بالنا حاليا بمباراة الزمالك الختامية، وهذا ما نؤكد عليه يوميا ويفكر فيه جميع اللاعبين".

وتحدث هشام محمد عن جلوسه بديلا في الأهلي قائلا: "اعتدت هنا منذ الصغر على إنكار الذات وعلى تفضيل مصلحة الفريق على أي مصلحة شخصية، الجميع على قلب رجل واحد وغير مهم من يلعب ومن يجلس على دكة البدلاء أو حتى يخرج من قائمة المباريات، الأهم هو أن يصل الأهلي لهدفه ويحافظ على درع الدوري ويبدأ بعده في التفكر فيما هو قادم".

وأكمل: "المنافسة في الأهلي مستمرة وتتطلب من الجميع التضحية والقتال، وهي تصب في مصلحة الفريق في النهاية، وتخلق دوافع متجددة ،وهي منافسه في الملعب فقط، وعلاقة اللاعبين مع بعضهم البعض يسودها الحب والاحترام".

وشدد هشام محمد على ان الأهلي عانى خلال الموسم الحالي من الكثير من الإصابات وتعرض للنقد والضغوط رغم الإرهاق الشديد، لكن اللاعبون حولوا كل ذلك إلي دوافع حفزتهم علي بذل كل ما يملكون من جهد حتي يستعيد الأهلي صدارة الدوري، وهو ما تحقق بالفعل واصبح امامه خطوتان فقط للتتويج بالدرع الذي يراه الجميع الأغلى في تاريخ المسابقة، في ظل المنافسة الشرسة والغيابات المستمرة التى تأثر بها الفريق في بعض المباريات واثرت على نتائجه .

وأتم صاحب الـ29 عامًا بالحديث عن الجلسات التي تجمعه بالمدير الفني مارتن لاسارتي قائلا: "تلك الجلسات الهدف منها هو التأكيد على بعض النواحي الفنية والبدنية مع توضيح أهمية المرحلة الحالية والمطلوب تنفيذه من كل لاعب وزيادة الدوافع وتحفيز الجميع للقتال في المرحة المقبلة المهمة".