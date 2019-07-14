طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة سعد سمير وموقف أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن سعد سمير مدافع الفريق الأول يتعافى بشكل كبير وحالته تتحسن، كما لفت إلى أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لا يعاني من أية إصابات.

وحرص طبيب الأهلي على التواصل مع سعد سمير؛ للاطمئنان على حالته، في ظل برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه في الفترة الأخيرة.

وأكد خالد محمود أن حالة سعد تتحسن بشكل كبير وفقًا للرنامج التأهيلي الذي يخضع له مؤخرًا.

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وكان سمير قد تعرض خلال الفترة الماضية للإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.

على الجانب الآخر أكد الطبيب أن وليد أزارو لا يعاني من أية إصابات ، موضحًا أن عدم مشاركته في مران أمس السبت كانت بسبب شعوره بالإجهاد.

وأكد محمود أن أزارو خاض تدريبات بدنية لتجنب التعرض للإصابة بعد شكواه من الإجهاد، لافتًا إلى أنه جاهز للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق أوكام الإسباني في ثالث مبارياته الودية غدًا الاثنين، على ملعب بيناتار أرينا بمدين سان بيدر في ختام معسكر الإعداد الخارجي بإسبانيا.