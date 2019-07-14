الزمالك يوافق على انتقال 3 لاعبين إلى الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على انتقال الثلاثي إسلام جمال وأحمد رفعت ورزاق سيسيه إلى صفوف الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن إسلام جمال انتقل بصفقة نهائية إلى الاتحاد السكندري، بينما تم إعارة أحمد رفعت والإيفواري رزاق سيسيه إلى زعيم الثغر لمدة موسم.

ووقع المدافع إسلام جمال، الذي انتهت إعارته لطلائع الجيش، على عقود انتقاله رسميا إلى الاتحاد السكندري، ليرحل بشكل نهائي عن الزمالك.

يُذكر أن رئيس الزمالك أعلن في تصريحات تلفزيونية توصله لاتفاق مع الاتحاد على انضمام الثلاثي للفريق، مشيرًا إلى قوة العلاقة التي تجمعه بمحمد مصيلحي رئيس النادي.