طه عادل يحرز المركز الرابع فى بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبية

احتل طه عادل لاعب منتخب مصر البارالمبي لرفع الأثقال المركز الرابع فى بطوله العالم ضمن منافسات وزن -٥٤ كجم المقامة خلال الفترة من 13 حتى 21 يوليو الجارى بمدينة أستانا الكازاخستانية. حتى 21 يوليو الجارى بمدينة أستانا الكازاخستانية. وقام طه عادل برفع وزن ١٦٤ كجم بفارق كيلو واحد فقط عن صاحب الميدالية البرونزية. صاحب الميدالية البرونزية. تضم بعثة منتخب مصر 21 لاعبًا ولاعبة برئاسة إبراهيم أمين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية وبقيادة الجهاز الفنى المكون من شعبان يحيي المدير الفنى للرجال ومحمود نبيل المدير الفنى للسيدات.

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